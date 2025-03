C’è chi si affida a una roccia, come in Parasite, e chi, invece, sceglie di lasciare la Terra. Due modi opposti di reagire alla stessa difficoltà. Bong Joon-ho ha ben chiara – e citiamo di nuovo Snowpiercer – la frattura più profonda del nostro mondo. Contro ogni divisione meritocratica delle risorse e degli spazi (che si tratti dello spazio dentro un treno, oppure di quello sulla Terra poco importa), il posto di ognuno nella società viene deciso a priori. Da qui la distopia, che è il presente. Serve qualcosa di diverso, dunque. E per questo Mickey 17 sceglie l’utopia: le cose, su quel pianeta appena scoperto, non devono andare per forza nello stesso modo; chi lotta per il cambiamento per una volta può persino vincere. Certo, la prima parte del film (e leggendo in giro online l’opinione è più o meno unanime) è migliore della seconda, più scontata – le intenzioni, ripetiamo, non erano quelle di far finire male la storia – e in cui la follia dei due capi missione, Marshall e Ylfa, diventa eccessiva, e il loro continuo - e viscido - amoreggiare un po’ fastidioso. Impossibile non vedere nel miliardario la versione grottesca di Elon Musk, anche se superata la metà diventa esplicito l’altro riferimento, cioè l’attuale inquilino della Casa Bianca. Volendo si potrebbe anche individuare la metafora della fecondazione (Mickey che entra ed esce dai buchi?), che poi è l’instaurazione di una civiltà: prima di arrivare sul nuovo pianeta la procreazione è vietata; una volta atterrati, però, serve moltiplicarsi. Conoscere è violentare un mondo nuovo. Oltre la voglia di speranza del regista, : quel parlamentino così piccolo, in confronto alla grandezza dello spazio e dell’impresa; la commissione inutile che vuole spedire lontano il Marshall e la tecnologia, giusto per risparmiarsi la fatica di risolvere i dilemmi morali sui risultati raggiunti dalla scienza; il biancore dei denti e il tono ammiccante di Ruffalo, segno che la grande avventura è in fin dei conti la volontà di un narcisista. E cosa ci lascia la storia di questa banda di assassini? Il dubbio su noi stessi e su cosa saremmo disposti a fare per il progresso. Ma tenendo aperta una fessura, la stessa che apre il film, che lascia intravedere un futuro diverso.vanno evidenziate alcune scelte significative (no, il messaggio finale non è l’unica cosa che conta)