Che senso ha un convegno di intellettuali di destra? Per capirlo basta leggere Michele Serra e la compagna della Schlein

Insomma, tragicamente l’idea persistente di una sinistra “con prenotazione obbligatoria”, mossa dalla preoccupazione di ben ripiegare il tovagliolo della misura sembra infine, se non legittimare, far comprendere l’intento antagonistico di quel Gran Consiglio in corso d’opera, la voglia di virare il concetto gramsciano di egemonia verso, se non l’opera al nero, comunque in direzione della tinta antracite; o piuttosto del grigio topo. Come segno di finalmente fuoriuscita dalle “fogne”; si sappia che, per antifrasi e contrasto, il giornale di un apprezzabile intellettuale di destra, Marco Tarchi, purtroppo assente al Gran Consiglio di via Nazionale, prendeva, appunto, nome “La voce della fogna”.

Chissà come, chissà perché, o forse è facile intuirlo, pensando proprio alle ragioni di un’assemblea identitaria al tempo ritrovato delle occasioni, delle opportunità, delle commende, delle cooptazioni, degli strapuntini, perfino dei buoni-pasto, i voucher pubblici di Giorgia Meloni, tra incarichi nei media di Stato e partecipate, pensando invece a una destra eroicamente elegante mi tornano invece in mente alcune figure di intellettuali francesi che, sebbene i prossimi al collaborazionismo con i tedeschi occupanti, mostravano, appunto, un’eleganza invidiabile, un proprio bisogno di alterità. Intendiamoci, non penso esattamente a Robert Brasillach, le cui opere furono in Italia furono prefate addirittura da Giorgio Almirante, infine fucilato al Forte di Montrouge nel 1945, nonostante un appello per la grazia cui aderirono molti resistenti antifascisti tra cui Albert Camus. Penso semmai, perdonate la citazione colta, allo scrittore Roger Nimier, curatore presso Gallimard delle opere di Louis-Ferdinand Céline, Nimier a bordo della sua Aston Martin, Nimier autore di un romanzo assente a ogni retorica borghese quale “L’ussaro blu”, Nimier lì ad affermare un sentimento individualistico e, se proprio vogliamo, anche dandistico invidiabile, intellettualmente lussuoso, sontuosamente mosso dall’Eros.