Davvero nella pajata, piatto simbolo della cucina romana, ci fanno mangiare la mer*a? Lo spiega Giorgione, chef di Gambero Rosso...

E questa? E questa è merda, è merda de vitella, confessa il Marchese del Grillo all'amica sprovveduta, che nel frattempo aveva già mangiato tutto con gran piacere. Se vogliamo teorizzarci sopra, questo spiega che i pregiudizi, spesso e volentieri, ci precludono l'accesso al piacere, e in cucina gli esempi sono tanti. Spesso ci si priva di assaggiare un ingrediente perché ci fa schifo a priori, quando sarebbe sempre meglio assaggiare tutto. Ma senza entrare in discorsi troppo complicati, c'è o non c'è la merda dei vitelli nella pajata? Facciamocelo spiegare da uno che se intende: Giorgio Barchiesi detto Giorgione, lo chef in onda dal 2012 su Gambero Rosso e titolare della pagina Instagram Giorgione orto e cucina. Intervistato da un altro romanaccio, Danilo da Fiumicino, voce di Radio Deejay col Trio Medusa e fenomeno social, Giorgione ha spiegato per filo e per segno che cosa sia davvero, la pajata. "La pajata è una delle più grosse sóle commerciali dell'ultimo cinquantennio. Ve lo dico da ex veterinario e da allevatore di bestiame", dice Giorgione, "la pajata è un pezzo di intestino che si chiama digiuno, la cui lunghezza può variare da un metro a un metro e mezzo, a seconda della bestia. Parliamo di bovino adulto, e non di vitello. Dentro a questo pezzetto di intestino c'è il chimo, che è la secrezione prodotta dall'animale. Non è il latte. Si chiama pajata perché in quel pezzo è facile trovare dei pezzettini di paglia, non completamente digerita dal bovino. Ma prima e dopo c'è la merda. Quindi per vendere tanta pajata cosa si fa?", domanda Giorgione.