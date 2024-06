Ma il successo di Mattino 4 lo avete notato? Federica Panicucci e Roberto Poletti insegnano che la (vera) doppia conduzione può funzionare anche in prima serata. E infatti con Francesca Barra...

La TV del mattino è un campo sconosciuto, per chi si trova in una fascia di età compresa tra l'inizio dell'asilo e la pensione. Salvo rare eccezioni, il pubblico del mattino è composto per la maggior parte da over 65. Basta scorrere i dati Auditel per capirlo, e anche se non è più l'epoca delle massaie che riordinavano la casa con la televisione accesa, la programmazione del mattino rimane un punto importante nel palinsesto quotidiano di una rete. Nel caso in cui doveste vincere il gratta e vinci della vita, oppure ottenere un prepensionamento tale per cui abbiate del tempo utile per guardare la televisione appena svegli, forse vi può interessare sapere che al mattino avrete un'alta probabilità di vedere un programma condotto da Federica Panicucci, e non è detto che sia un male. Già, perché la bionda conduttrice toscana gestisce lo stesso programma su due reti diverse, uno in seguito all'altro. Potrà sembrare strano, in una logica di palinsesto. Un doppione. Praticamente lo stesso programma, con la stessa conduttrice, diviso e mandato in onda su due reti gemelle. Cambiano solo le spalle. Su Rete Quattro la Panicucci è accompagnata da Roberto Poletti, mentre su Canale Cinque da Francesco Vecchi. Una follia, nel contesto degli incastri televisivi in cui ogni programma funziona da traino per quello che lo segue. In questo caso, invece, l'invito è a cambiare canale. Strano, ma a quanto pare funziona. Al punto che il format, con qualche rimaneggiamento, sta per partire anche in prima serata, sempre su Rete Quattro, dal 17 giugno. Soltanto, sarà senza la Panicucci, che domina già la fascia mattutina. Però ci sarà il suo compagno di Mattino Quattro, Roberto Poletti, in tandem con Francesca Barra.