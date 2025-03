Il ritorno di Maurizia Paradiso: “Rivoglio il pisello per mettervelo in cu*o. Riesumiamo Mussolini”. Per Vannacci a La Zanzara è amore: “L’unico che non scoreg*ia con la bocca”. E su Giorgia Meloni e Donald Trump…

Qualcuno da casa attacca Parenzo per il suo definirsi sionista e per le posizioni politiche del nonno, membro del partito fascista: “Ma anch'io ho avuto un nonno, era uno stronzo”, interviene Paradiso, “mio nonno mi picchiava con la pompa della bicicletta. Un giorno mi ha dato una pompata in testa e da lì è nato il mio grido: viva la pompa!”. Cosa pensa Maurizia della situazione a Mlano? Altro che insicura”. Poi, di nuovo, il sesso: “Io non faccio l'amore dal 2009 perché sono una sentimentale”, “io l'ultimo fidanzato l'ho avuto nel 2009”, questo perché “io amo l'amore, non amo i rapporti occasionali”. E il rapporto con la comunità Lgbtqi+? “Io ricevetti l'articolo 1, pericolo pubblico, cambiare tenore di vita e travestimento, processata nove volte in tribunale a Milano solo perché avevo il rimmel sulle ciglia. Oggi vanno in giro tutti con viso coperto”. Però non è favorevole all’adozione dei figli, che devono “avere una madre e un padre, perché la parola mamma è troppo importante”. Parenzo, da copione, sbuffa e Paradiso attacca: “Vai a caga*e sulla luna. Baciami il cu*o e chiamami regina. E stai al tuo posto, comunista di mer*a”. “Trump? Allora non posso dire che impazzisca per lui. Però devo dire che siccome ha la sua età e comunque appartiene alla categoria anziani come me, sta sparando le sue ultime cartucce. Simpatizzo, perché è una simpatica testa di caz*o”. Inevitabile la domanda su Elon Musk: “Non mi piace. Non mi piace perché lui sta attaccato a Trump per le sue cose personali”, come le macchine elettriche, “e può baciarmi il cu*o ad oltranza”. Invece per Roberto Vannacci è amore, “lo amo Vannacci, gli darei un bacio”, perché “è l'unica persona che non scoreggia con la bocca”, “ama l'Italia, ama gli italiani e fa gli interessi dell'Italia, è una persona coerente”. Dunque Paradiso si scopre sovranista. E della decisione di Viktor Orban di vietare il Pride? Basta che “non ostruisca il traffico, non si mettano uomini con barba e baffi in calze e reggicalze in mezzo alla strada”. Maurizia ammette di aver votato Giorgia Meloni: “Però posso dire che io ci sono rimasta male quando questo governo ha aumentato le pensioni di noi invalidi civili al cento per cento di un euro e cinquanta”. L’effetto delle discriminazioni subite negli anni Settanta? “Non mi versavano i contributi perché ero un travestito e non trovavo lavoro”, “ho versato solo 15 anni di contributi, non ho una pensione, ma non mi metto a piangere perché comunque ho fatto due divorzi simpatici, molto simpatici”. Ultima domanda di Cruciani: “Lei sa cosa sono i fluidi?”. Risposta: “A me sembra che siano quegli uomini con barbe e baffi che si truccano con le ciglia finta e tutto, e unghie smaltate e pretendono che i ragazzini di 10 anni non ridano dietro gridandogli fro*i”.