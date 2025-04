Ok il fine pena per Sinner, ma quanto è cambiata la classifica? Le nuove minacce vanno da Alcaraz a Berrettini e Musetti, ma non solo. Intanto Jannik è tornato ad allenarsi e Roma sarà il suo nuovo inizio

E il campo, per Sinner, comincia da Roma. Gli Internazionali d’Italia saranno il suo primo torneo ufficiale post-squalifica. Tornerà sul Centrale del Foro Italico da numero uno del mondo, accolto da un intero stadio in delirio, con la pressione che ormai ha imparato a gestire. “Mi fa piacere rientrare da numero uno ma non deve essere questo l’obiettivo. L’importante è ripartire il prima possibile, Roma sarà il torneo di preparazione per Parigi e vediamo come andrà”, ha detto. Roma, dunque. Poi Parigi. E in mezzo, una rivalità pronta a riaccendersi: quella con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha dominato Musetti nella finale di Montecarlo, ha sollevato il suo primo trofeo del 2025 e si è ripreso il secondo posto del ranking. I due sono destinati a incrociarsi di nuovo. Magari proprio nella capitale. Sicuramente al Roland Garros. Il tennis mondiale aspetta una cosa sola: una finale Slam tra loro due. Da Pechino 2024 a Parigi 2025, la traiettoria sembra già scritta. Per ora, però, c’è un ragazzo di 22 anni che si sta allacciando le scarpe sul campo secondario del Country Club. Lui riparte da qui. Con il sole sul viso, la racchetta in mano e lo stesso sguardo di sempre. Quello di chi sa dove vuole arrivare.