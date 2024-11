Caso ultras, cosa rischiano Inter e Milan con l’inchiesta sulle curve della Figc? Calhanoglu e Calabria nei guai per i rapporti con Ferdico, Bellocco e Lucci?

Nel 2017, quando scoppiò il caso che vide coinvolto Andrea Agnelli per il suo rapporto con gli ultras, l’ex presidente della Juventus ricevette 100mila euro di multa, da aggiungersi ai 600mila imposti al club come sanzione. Nel caso in cui venga accertata la responsabilità oggettiva dei club o dei tesserati, quindi, c’è la possibilità di incorrere in pene amministrative, quindi sanzioni economiche, ma anche in penalizzazioni e squalifiche. Ecco cosa dice il regolamento: “Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10mila ad euro 50mila per le società di serie A; da euro 6mila ad euro 50mila per le società di serie B; da euro 3mila ad euro 50mila per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”. “Non mi aspetto sanzioni, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, soprattutto di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi”, ha detto ancora il ministro Abodi, “Questo non è fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano. È un fenomeno drammatico, non è esuberanza di una curva. Non parliamo solo di razzismo. Parliamo di criminalità organizzata che si inserisce nelle maglie del tifo, che ha generato morti e accumulato risorse finanziarie”. Dopo la giustizia ordinaria, che ha messo insieme migliaia di pagine di intercettazioni, testimonianze e accertamenti, anche la giustizia sportiva ha deciso di muoversi.