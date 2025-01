Le bombe di Report sulla Federazione Italiana Nuoto. Cosa c'entra Tajani? Ecco perché questa volta Marina Berlusconi potrebbe voler ringraziare Sigfrido Ranucci

Barelli difende il suo operato, ricordando i risultati ottenuti durante la sua leadership: 22 medaglie olimpiche in cinque edizioni e 157 mondiali in 13 anni. Per lui, la forza della Fin risiede nel sistema costruito, capace di portare il nuoto italiano ai vertici globali. Rampelli, tuttavia, contesta questa visione, sostenendo che i successi dipendono soprattutto dagli sforzi di atleti, allenatori e società sportive. Inoltre, critica Barelli per l’arroganza con cui respingerebbe ogni sfida interna alla federazione. La puntata di Report si inserisce in un contesto di tensioni, secondo Dagospia, anche all’interno di Forza Italia, dove il potere di Tajani potrebbe essere messo in discussione. Nonostante il recente incremento nei consensi, il partito vive una crisi di identità, trasformandosi in una forza politica concentrata soprattutto nel Sud Italia, ma priva di una strategia nazionale. Tajani, descritto come un leader poco carismatico, fatica a consolidare il ruolo del partito e a competere con il predominio di Giorgia Meloni, saldamente al comando del governo.