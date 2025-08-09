ESTATE PIÙ CALDA DI SEMPRE, ma il climate change non c'entra. Bagnini incazz*ti in sciopero, 10mila hotel contro Booking e Codacons contro i rincari. Poi c'è Ivanka Trump che compra un'isola minata in Albania

E ci sono grane anche per Booking.com, piattaforma principale delle prenotazioni online, che finisce nel mirino di oltre 10mila hotel europei, accusata di aver sfruttato la propria posizione dominante per condizionare il mercato per quasi vent’anni. La class action, una delle più grandi mai avviate nel settore, è promossa da Hotrec, la federazione europea di hotel, ristoranti e caffè, con il supporto di 30 associazioni nazionali, e punta a ottenere risarcimenti miliardari. Al centro della disputa ci sono le famigerate clausole di “miglior prezzo” (Parity rate), con cui la piattaforma avrebbe imposto agli hotel di non offrire tariffe più basse su altri canali, nemmeno sui propri siti ufficiali, scoraggiando così le prenotazioni dirette. Una strategia che, secondo gli albergatori, ha gonfiato le commissioni e ridotto i margini, in un contesto in cui Booking, con il 71% del mercato europeo, è praticamente ineludibile per chi vuole visibilità globale. La causa copre il periodo 2004-2024, fino alla rimozione delle clausole in seguito al Digital Markets Act dell’Ue. Gli albergatori si appoggiano anche a una sentenza della Corte di giustizia europea che ha ritenuto queste pratiche contrarie alle regole di concorrenza. «Gli hotel hanno sofferto per anni condizioni ingiuste e costi eccessivi - attacca il presidente di Hotrec, Alexandros Vassilikos - ora è il momento di reagire». Booking respinge le accuse, definendo le affermazioni “inesatte e fuorvianti” e sostenendo che le clausole servissero a garantire la competitività dei prezzi, non a limitarla. La piattaforma cita anche un sondaggio secondo cui il 74% degli albergatori ne riconosce i benefici economici. Ma, per molti, la sensazione è che l’ospitalità europea stia tentando di ribellarsi a un colosso da 170 miliardi di dollari, capace di condizionare tariffe, visibilità e profitti di un intero settore. Poi c’è chi le ferie se le può permettere, in maniera del tutta assurda. Siamo in Albania, dove Ivanka Trump compra l'isola di Sazan per 1 miliardo di dollari. L’obiettivo è trasformarla in un resort di lusso. c’è solo un piccolo problema, l’intera l'area è impestata da mine antiuomo inesplose. Prevediamo le attività extra del resort: immersioni con l’artificiere, acqua gym schivando le mine, fuochi d’artificio ogni sera. D’altronde giochiamo in casa Trump, uno che vuole trasformare Gaza in un’altra Sharm El Sheik. E qui si torna alla polemica dell'estate: il turismo è roba da ricchi.