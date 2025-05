Omicidio Garlasco “grande inganno collettivo”? Accuse contro Stasi e impronta di Sempio, Nuzzi spara: il vero imputato? “La scienza”. L’assassino di Chiara Poggi non si troverà mai o ha ragione Fabrizio Corona?

Ma chi è Andrea Sempio? Classe 1988, come il gruppo storico di amici di Chiara, viene descritto come “quello che nel gruppo di Garlasco era più sfuggente con le ragazze, quello che ti guarda sempre con imbarazzo come se vivesse in un corpo non suo”. Un profilo schivo, a tratti inquieto, che ora viene messo sotto la lente degli inquirenti anche attraverso un’analisi dei suoi scritti privati, sequestrati pochi giorni fa. In quei documenti ci sarebbero frasi emblematiche e ambigue che potrebbero delineare un quadro psicologico utile all’indagine. Nel frattempo, Sempio non si è presentato all’interrogatorio richiesto, lasciando in sospeso un confronto diretto con la magistratura. Intanto emergono dettagli sulle sue dichiarazioni passate, sui suoi rapporti con gli amici storici, come Mattia Capra, Marco Panzarasa, Alessandro Biasibetti, e sulla famosa bici, mezzo con cui si presume l’assassino abbia raggiunto la casa dei Poggi, e che torna centrale anche nei racconti dell’indagato, insieme ai videogiochi. Ma la scientifica si spacca. Da una parte ci sono i nuovi esperti e la procura di Pavia, convinti della solidità delle nuove acquisizioni. Dall’altra c’è chi, come il generale Luciano Garofano, fondatore dei Ris e oggi consulente della difesa di Sempio, mette in guardia da derive interpretative. “Una impronta dichiarata non utile non si può attribuire, nemmeno con gli ultimi progressi della scienza. Quindi una impronta non utile nel 2007 non diventa utile nel 2025”, afferma, e aggiunge: “Temo le interpretazioni forzate che già in passato hanno fatto tanti danni”.