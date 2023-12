Marco Giusti: “In Italia i film vengono distribuiti male, ecco perché c'è crisi”. E su Favino: “È abbastanza decaduto…”

Di recente sia Emma Dante che Alice Rohrwacher hanno detto che i loro film (Misericordia e La Chimera) sono stati distribuiti per pochissimo tempo in pochissime sale d’Italia, c’è chi parla di “cannibalizzazione” dei film più mainstream e con grandi produzioni rispetto a tutto il resto. Lei cosa ne pensa?

La chimera è stato sostenuto con una distribuzione in poche sale ma giuste, cosa che purtroppo non accade con tutti i film italiani. Infatti, spesso le sale che vengono affidate a un film sono troppo poche o vengono gestite male e offrono proiezioni soltanto a determinati orari, penso anche a Limoni d’inverno con Christian De Sica che è stato secondo me sfavorito dal fatto che avesse proiezioni con orari folli, come le 15.30 di venerdì pomeriggio per capirci. E poi ci stupiamo se nessuno va a vederlo? Sicuramente anche il boom di C’è ancora domani, che ha preso quasi cinquecento sale, ha reso la visibilità più difficile per alcuni film, specie quelli d'autore, del resto un esercente è anche più portato ad acquistare un titolo come questo che ha fatto il boom al botteghino piuttosto che uno considerato di nicchia.

La gente tornerà nelle sale? Stiamo assistendo a un trend positivo per il cinema?

Per quanto mi riguarda il trend positivo riguarda solo il film della Cortellesi. Un lavoro costato circa otto milioni che ne ha fatti più del doppio. È un fatto spettacolare per il nostro cinema abituato ad un massimo di quattro milioni di biglietti venduti. Però dovrebbe uscirne un altro capace di registrare simili incassi magari poco dopo le feste, per poter parlare di trend positivo. Oggi è chiaro che un film come Wonka con Timothée Chalamet prenda più spazio rispetto ad Adagio di Stefano Sollima e Santocielo di Ficarra e Picone che invece stanno andando sotto. Anche Io capitano di Matteo Garrone ha avuto una enorme promozione e una bella partecipazione al festival di Venezia però è complicato farlo muovere nelle sale. Poi tornando a Emma Dante e Alice Rohrwacher se c’è da puntare su uno dei due è facile che l’esercente (ma anche lo spettatore) scelga il secondo per più motivi, primo su tutti perché seconddo me è decisamente più bello.

Qual è il ruolo delle piattaforme?

Non so bene come funzioni il rapporto tra cinema e piattaforme streaming, di certo credo che ci siano dei film che funzionino perfettamente su piattaforma come Cambio Tutto di Valentina Lodovini perché è adatto a quel tipo di pubblico. Sia chiaro, Netflix, Prime, Disney+ ognuno ha il suo specifico target. C’è anche Mubi, amatissimo dai cinefili che però ha una distribuzione nettamente inferiore e limitata legata sopratutto ai film d'autore o ai titoli del passato, ma da quel che so paga anche poco.

Serve un cast stellare per confezionare un prodotto stellare?

Diciamo di sì, lo star system ha sempre funzionato. Però c’è anche da dire una cosa, ossia che gli attori sono sempre gli stessi. Favino, Giallini sono stati troppo sfruttati nei film, gli hanno fatto fare di tutto perché sì, hanno portato pubblico al cinema, però la gente a forza di vedere sempre le stesse facce sullo schermo si stufa. Si spera sempre che la presenza di Favino possa trascinare il pubblico nelle sale e che sia fondamentale come in L’ultima notte di Amore. Ma Adagio di Sollima smentisce questa logica. A tal proposito, tra noi critici si è molto discusso sull’ultimo film di Bellocchio, Rapito che è piaciuto molto ma è stato percepito come sprovvisto di qualcosa, mancava un attore grosso come Favino che avrebbe fatto la differenza. Il punto è che un tempo c’erano delle vere e proprie star, adesso no. Non abbiamo degli attori o delle attrici di questo livello a parte la Cortellesi che è riuscita a trascinare ogni tipo di donna al cinema o Favino anche se quest'ultimo oramai è abbastanza decaduto. C’è da chiedersi se Checco Zalone possa ancora fare qualcosa visti i successi del passato. Forse non più.