OnlyFans vieta i contenuti espliciti e l’utente comune pensa subito: chissà quanto ci perderanno gli addetti ai lavori. È così?

Prima di tutto bisogna pensare che questa decisione apre la strada all’utilizzo di altre piattaforme, ma non è questo il punto. Io penso che Onlyfans sia stato invaso da persone che non hanno nulla a che fare con questo tipo di “arte”. È questo il vero problema.

Cosa intendi?

Io, per esempio, ho da sempre una bacheca solo con foto di nudo in linea con le normative. Lavoro a livello professionale con il sesso e utilizzo Onlyfans per far vedere foto ammiccanti, ma senza atti sessuali espliciti. Il problema è per chi non aveva una propria “arte”, nulla da mostrare che fosse di livello.

Insomma, la classica “casalinga di Voghera”?

Purtroppo, Onlyfans si è riempito di non professionisti, ma il problema non sussiste per i professionisti dell’adult. È chiaro che se la parrucchiera, per avere visibilità o racimolare qualche extra, pubblica contenuti molti espliciti e da ottobre non potrà più farlo non è un mio problema. Io l’ho sempre utilizzato come il mio “giardino segreto”, senza condividere sesso esplicito, ma solo per condividere alcuni momenti intimi.

Eppure, anche grazie a Onlyfans alcune “parrucchiere” sono diventate delle vere star, o comunque riuscivano a guadagnare cifre importanti.

Per me è sempre stata una finestra sulla mia vita privata. Ma poi la stessa filosofia di Onlyfans prevedeva di mostrare la tua professionalità, quindi la parrucchiera avrebbe dovuto pubblicare foto e video mentre faceva qualche taglio di capelli. So che moltissime ragazze sono disperate. Quando si è sparsa la notizia ho ricevuto moltissimi messaggi. Però ad ogni fine c’è anche un inizio, esistono altre piattaforme. Non mi sembra il caso di drammatizzare. E comunque già tempo fa si era chiesto un provvedimento in tal senso.

A cosa ti riferisci?

Anni fa in America le professioniste del settore chiesero a Onlyfans di limitare l’uso di contenuti espliciti, ma la piattaforma non accolse questa richiesta. Per cui, un periodo più libertino è stato utile per espandere il pubblico e ora sta cercando di mettere delle regole. Io non avevo bisogno di Onlyfans, perché i miei video vengono veicolati altrove. Il problema è, come sempre, per chi non ha né arte né parte.