Un nuovo caso Piantedosi in arrivo? Circola ormai incontrollato un link del profilo Instagram della presunta "Claudia Conte 2" (e contiene tracce anche su chi l'ha fatto girare)

I ben informati parlano di un nuovo caso Claudia Conte che starebbe per scoppiare nel governo. Ieri su Lettera43 è uscita un'indiscrezione che, subito ripresa da Dagospia, ha scatenato il pandemonio tra le chat dei giornalisti e degli addetti ai lavori. In un clima da Coltelli d'Italia, più che di fratelli, non è passato inosservata una ragazza che ha pubblicato un reel su Linkedin (poi rimosso). Il video ha subito suscitato tra le più disparate reazioni nei commenti data la vicinanza professionale della stessa ad un ministro. Attualmente questo video non è più visibile in quanto rimosso, ma ne rimangono delle tracce su google search e la ragazza ha scritto un post di spiegazioni. Dopo la ripresa di Dagospia ha iniziato a circolare in maniera incontrollata fra giornalisti e addetti ai lavori il link del profilo Instagram della diretta interessata e che ha raggiunto anche noi. Il link in questione, inoltre, contiene tracce di chi è all'origine di questa catena di diffusione del messaggio. Come, direte voi?