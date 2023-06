Supersex, la storia della rivista cult e del mitologico Gabriel Pontello, precursore di Rocco Siffredi, raccontata da Gianni Passavini

Tra le tante attrici che si susseguono nel ruolo di prede sessuali, alcune destinate a fare una brutta fine con storie di dipendenze da stupefacenti, violenze e morti premature, a spiccare è la voluttuosa Marilyn Jess, che in un’intervista rilasciata a Liberation spiega la stagione d’oro del porno francese e i legami tra i suoi protagonisti: “Non siamo ‘caduti’ nel p*rno, ma abbiamo trovato in questa forma di esibizionismo un modo per esprimerci o per vivere una vita diversa. Siamo stati immersi come in una bolla in questo ambiente, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato come una band. Come chi si incontra il mercoledì sera per giocare a calcio, o che frequenta lo stesso club di tennis o la stessa discoteca ogni fine settimana”. Va detto che il p*rno non è un mondo facile, anzi era assai maschilista e rischioso.

Per sfuggire alla censura e al moralismo imperante nell’Italia degli anni Sessanta – dove dal 1930 imperava il rigido Codice Rocco, non dal mitico Siffredi, bensì dal cognome del ministro della giustizia Alfredo Rocco, che imponeva norme a tutela di un teorico comune sentimento del pudore nazionale – Balsamo & co. decidono di trasferire la gaudente impresa nella Ville Lumière, a Parigi, dove affittano degli studi a Montrouge per girare il fotoromanzo. Nella capitale francese è, infatti, in atto una rivoluzione che fa di Parigi, specializzata nella presse du c*l, una delle capitali europee del p*rno, insieme all’Olanda e alla Germania.

Sono anche gli anni in cui in un’Italia conformista e bigotta la Corte di cassazione ordina e ottiene la distruzione del film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Insomma, non è aria e non si respira eros nel paese del Vaticano e della famigerata Democrazia Cristiana.