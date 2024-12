Concertone a Roma rovinato? Consoliamoci con Bocelli, in onda su Canale 5: il suo show presentato da Michelle Hunziker con Tiziano Ferro, Laura Pausini, Will Smith, Russell Crowe e...

Andrea Bocelli torna in prima serata su Canale 5 con "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", il concerto evento che celebra i suoi trent'anni di carriera in cui ha portato alta la bandiera del bel canto italiano in giro per il pianeta. Registrato a luglio scorso nel pittoresco Teatro del Silenzio di Lojatico, in Toscana, questo spettacolo epico è stato diviso in due parti, la seconda delle quali andrà in onda giovedì 18 dicembre, a partire dalle 21:40. Se vi è sfuggito il primo appuntamento del 11 dicembre, non temete: avrete una seconda occasione per gustarvi il meglio della musica e degli ospiti d'eccezione che accompagneranno il tenore toscano in questa serata da non perdere. La qualità dei featuring, nemmeno a dirlo, è altissima. Lo show, che si è svolto il 15, 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio, è senza dubbio uno dei momenti musicali più rilevanti della stagione estiva 2024. Ma cosa rende davvero speciale questo concerto? Oltre alla straordinaria voce di Bocelli, naturalmente, anche la sua capacità di circondarsi di amici e colleghi internazionali, creando uno spettacolo che potrebbe facilmente trasformarsi in un festival della musica e delle star: se pensate che Bocelli si limiti a cantare in solitaria, vi sbagliate di grosso. Sul palco, infatti, saliranno alcuni tra i nomi più celebri della musica italiana e internazionale. Laura Pausini, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti sono solo alcuni dei volti che condivideranno il palco con il tenore, in un mix di pop, lirica e una dose di glamour che non guasta mai. Ma la lista di ospiti non finisce qui: ci saranno anche altri grandi nomi come Josè Carreras, Will Smith, Sofia Vergara, Russell Crowe e persino il pianista Lang Lang, giusto per rendere il tutto ancora più interessante. Più che un concerto, un G20 della musica.