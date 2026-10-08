Anne Carson vince il Nobel e voi dovete ringraziare Utopia editore per non sentirvi ignoranti

Riccardo Canaletti, il caporedattore, mi dice che no, Anne Carson è pubblicata anche da La nave di Teseo e da Crocetti. Sì, certo, ma La nave di Teseo ha pubblicato un libro e poi non l’ha più pubblicata, evidentemente perché non vendeva, perché Elisabetta Sgarbi non si è impegnata. Fatto sta che la migliore casa editrice di oggi è Utopia, nata solo nel 2020, ma che ha pubblicato non solo Anne Carson, bensì anche l’altra favorita, Can Xue.

Mentre a Mondadori abbiamo la Rossi, che era una mia (scarsa) correttrice di bozze, e dove c’era il Franchini pugilatore che, nel 2006, quando il mio Sicilian Comedi, fottuto a Neri Pozza a suon di soldi (50.000 euro di anticipi, anche se Giuseppe Russo era un coglione), non fu promosso per un cazzo, anche se David Leavitt ci fece due pagine sul New York Times. Perché il metodo di questi scalzacane di editor è promuovere le proprie scoperte: così fanno carriera, questi scarsissimi.