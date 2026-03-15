Esclusiva MOW: TvBlog manda di nuovo tutti a casa? Una mail sospende le pubblicazioni, ma la storia è molto più grande di così e 35 dipendenti della società Too Bee adesso rischiano il lavoro. Vi raccontiamo cosa c'è dietro

Questo copione, a TvBlog, lo avevamo già visto ad aprile dello scorso anno, quando i giornalisti del sito di tv per eccellenza, si congedarono dai loro lettori senza sapere che fine avrebbe fatto il sito a cui, per anni, avevano donato tempo, vita e competenze. Lo annunciarono via social il primo aprile; pochi giorni dopo, verso la fine del mese, la Too Bee subentrava nella gestione di tutto il canale Blogo (comprendente SoundsBlog, CineBlog e il più noto di tutti, appunto TvBlog).

Così, dopo un primo momento di articoli che puzzavano di AI, all'arrivo del gruppo Too Bee, era stata creata una nuova redazione. Per far ripartire il sito poi, erano stati chiamati anche giornalisti che, in precedenza, avevano già collaborato con l'azienda: era iniziato un lavoro di squadra dunque, con la volontà di far rinascere TvBlog dalle sue ceneri. Ceneri che ora, a un anno di distanza, aleggiano di nuovo nell'aria.

A corredo, ci sono poi gli elementi ricorrenti di queste situazioni già viste, nel precarissimo mondo dell'editoria online: nessun avviso, nessuna spiegazione su quanto stesse avvenendo, risposte fumose da parte dell'azienda. Chiunque abbia avuto la malaugurata idea di navigare in questo abisso che è l'informazione italiana, li conosce bene uno per uno. Così come conosce le tariffe per navigare in questo abisso che, nel caso specifico di TvBlog, ci raccontano essere 4 euro lordi a pezzo, senza distinzioni tra editoriali, dirette dei programmi televisivi o breaking news che richiedono di essere subito produttivi.

Cifre che non sono un'eccezione, purtroppo: sono invece perfettamente allineate con quell'idea di sfruttamento regolarizzato secondo cui i giornalisti debbano non solo lavorare, ma persino farlo a pieno ritmo - perché i siti hanno bisogno di essere nutriti da tanti contenuti - e, in più, farsi bastare questa elemosina per vivere. Poi però, senza troppi problemi, basta una mail: proprio come dalle parti di TvBlog&colleghi.