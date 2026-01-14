Ma che problemi avete se dire “tentato omicidio” al posto di femminicidio vi suona meno grave? Sulla donna che si prostituiva caduta dal balcone per fuggire dal marito

Se sarà o no femminicidio, categoria eccentrica che è entrata nel nostro codice penale grazie al dibattito pubblico, anzi, grazie ai trend, è già un tema. Ma è ancora di più un tema il fatto che si facciano smorfie a sentire che un uomo viene accusato di tentato omicidio (e cioè omicidio nel caso in cui la donna fosse morta) invece che di tentato femminicidio. Come se il tentato omicidio (ed eventuale omicidio) non fosse un crimine sufficientemente grave. Come se il femminicidio fosse più grave in sé.

Una donna si è lanciata dal balcone per fuggire dal marito che l’ha aggredita dopo aver scoperto, riporta La Stampa, che lei si prostituiva. Per il gip “al momento non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l’aggressione fosse determinata dall’odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un’ossessiva volontà di controllo o dominio”. Cioè non saremmo di fronte a un femminicidio. A un tentato omicidio però sì.

La storia è semplice: un sessantacinquenne di Ventimiglia ha aggredito a colpi di forbici e coltello la moglie di quarantaquattro anni, brasiliana, che è poi caduta dal balcone cercando di scappare dal marito. Il giudice delle indagini preliminari Massimiliano Botti, dopo tre ore di camera di consiglio, nell’ordinanza scrive così: “Appare dubbio che l’esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale, tenuto conto che in costanza del rapporto matrimoniale, i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproci”.