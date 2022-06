Monica Setta fa la snob. Prima concordiamo l'intervista poi alla prima domanda scomoda se ne va e ci dice: "Faccio interviste solo con Repubblica e il Corriere”

Siamo andati a intervistare Monica Setta al salotto di Flaminia Bolzan, nella cornice di Palazzo Dama a Roma, per rivolgerle alcune questioni sulle quali non aveva mai risposto, ma evidentemente la conduttrice di ‘Unomattina in famiglia’ si è scordata come si fa la giornalista. Eppure, le nostre domande erano abbastanza innocenti visto che riguardavano tutti argomenti sollevati pubblicamente e non da noi. Come, per esempio, cosa pensasse dell’attacco che Dagospia le ha rivolto dopo aver pubblicato sui social una foto in cui era in una bellissima camera d’albergo, oppure se fosse veramente Piero Fassino il noto politico con cui ha avuto una storia d’amore. Avevamo anche deciso di farle una intervista di ampio respiro, per far conoscere meglio la sua persona e carriera, che prima di qualche flop in Rai come nel recente programma ‘Generazione Z’, era stata comunque di buon livello, arrivando anche a lavorare con Indro Montanelli a La Voce. A tal proposito ha raccontato che durante il colloquio lei gli disse che teneva ad avere un grado importante nella redazione: “Volevo essere la prima donna capo servizio dell’economia. Montanelli, che era un uomo straordinariamente distratto, disse ‘va bene così, facciamo che ti do quello che vuoi’. Poi come stipendio gli chiesi 5 milioni di Lire e lui rispose che ‘alla Monica che mi è tanto simpatica che si diano questi 5 milioni e quel che vuole”.