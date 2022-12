Non rompete le bottiglie a De Sica. Non si può neanche più dire che i vini del Sud fanno schifo?

Gli ita(g)liani non sono cosa, non sono cosa del politically correct, perché si esaltano, je viene subito fuori quer camerata più fascista der Duce che te vole mena’ se nun fai come dice lui.

Tutto il woke che volete, tutta la cancel culture che volete, ma in America esistono ancora i “comedian” come David Chappelle (nero che sfotte i neri – ci fosse stato uno Chappelle ita(g)liano, probabilmente, ci saremmo evitati non solo Aboubakar Soumahoro, ma anche le foto di sua moglie che non è la prima donna al mondo che c’ha le tette e il pelo sulla pataffia – l’avvocato di Priebke ne sta facendo una questione termonucleareglobale, ci sta, è un avvocato, ma stiamo parlando sempre di due tette w un po’ di pelo, mica della fame del mondo), Ken Jeong che fa body shaming contro se stesso per le dimensioni del suo pene e che da sudcoreano prende in giro i cinesi, o Jim Jefferies che prende per il culo indistintamente tutti, froci compresi.

Perché in Italia, è bene dirlo, non siamo cosa di avere paletti, ogni paletto diventa steccato da difendere, ogni leone da tastiera diventa eroe scagliato contro una parola, ogni scrittore diventa una Murgia, ogni governatore diventa un capopopolo.