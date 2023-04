Ma per fortuna di chi scrive, noi qui non si deve fare la bio dell’ex-molte cose (ex segretario fiorentino del Ppi, ex sindaco di Firenze, ex segretario del Partito Democratico, ex Presidente del Consiglio, ex aspirante riformatore della Costituzione, eccetera eccetera). Si deve più modestamente tracciare l’istantanea attuale di un capo di partito, per l’esattezza di un piccolo partito che si muove a zig zag in quel luogo di narrativa fantasy che è il famigerato “centro”, che briga, traffica, fa e disfa tenendo come unica bussola sé stesso, per l’appunto. L’ego come baricentro, l’auto-affermazione come scopo assoluto, Renzi Matteo oggi snobba con non chalance il co-inquilino d’alleanza Calenda Carlo come si usa fare tra detentori di quote di una società temporanea in cui, a un certo punto, uno tratta l’altro come un estraneo, perché ha in mente altri progetti e altro business (e quindi non vuole cedere uno scellino né vincolarsi). Tutto qua. La politica, per il Nostro, è solo una continuazione della propria economia con altri mezzi.