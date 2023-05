Ecco chi è l’attrice hard scoperta da Rocco che ha baciato Alessandro Borghi, Vanessa Bruni: “Lo vedrete presto”

Sei nel cast di un nuovo film (dove è presente anche un'altra conoscenza femminile di MOW: Bea Secrets) con cinque diverse inquadrature e in un altro titolo esplicito, con altre "segretarie". Ma ti piace girare insieme ad altre attrici? E che film da protagonista vorresti poter fare in futuro?

Sì, sì: non ho problemi a lavorare anche con altre ragazze e altre attrici donne. Sono bisex e non ho problemi a girare con le altre ragazze, soprattutto se hanno uno stile femminile simile al mio, mi piace. Ma sono scene girate alcuni mesi fa: per il futuro mi piacerebbe girare un film dove sono l'attrice principale e girare insieme a tanti ragazzi neri...

Oltre a faticare davanti alle telecamere cinematografiche, tu fai anche spettacoli nei locali notturni e hai un tuo profilo su OnlyFans?

Sono stata alla fiera del sesso e ho conosciuto una delle agenzie che si occupa di serate nei locali e club. Faccio spettacoli in diverse regioni: vado spesso in Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, anche a Roma e in Veneto. Mi piace perché è anche un modo per incontrare il pubblico, lo scorso 14 maggio ero a Verona per un evento di un weekend. Ho un profilo su OnlyFans, dove pubblico alcuni dei miei contenuti, perché serve per un contatto diretto con i fan e lì mi possono trovare. Ma non ho molto tempo, quella è una parte del mio lavoro ed è utile per i fan, per interagire con loro. Ma io sono un po' curiosa e vado anche a leggere i forum degli "esperti"... leggo cosa dicono... di me (ride).

Ma cosa scrivono? Ti apprezzano o ti criticano?

Dai, lo sai cosa scrivono! Apprezzano che sono alta (165 centimetri, ndr) e che ho un "natural body": come ho letto, perché ho solo tre tatuaggi, uno sulla schiena, ma si vedono di più le farfalle che ho sulla spalla in verità. Non ho "cose strane", piercing o altro. Ma è lo stile che piace: il mio è da italiana vera, mora mediterranea, lombarda e ho origini del sud, natural body come detto, diciamo tutto l'insieme. Critiche no, lì non ancora, dai.