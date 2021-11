[VIDEO] A Interlagos è Toto Wolff show: accusa gli avversari di irregolarità e poi manda tutti a quel paese

Non è solo un team principal Toto Wolff, ma è il perno di tutta la sua squadra. L'uomo che verrà ricordato, in un futuro sportivo, come il segreto del successo della Mercedes in questi anni. E ancora una volta, dopo un weekend che sembrava tutto in salita, lo ha dimostrato.

La scuderia tedesca non si è fatta abbattere dalla doppia penalità di Lewis Hamilton, che nel corso del fine settimana è stato retrocesso di ben 25 posizioni (20 in qualifica + 5 per sostituzione del motore) o dal vantaggio sempre crescente di Max Verstappen, che arrivava spavaldo dopo aver dominato in Messico. Lewis Hamilton è apparso più agguerrito che mai e in pista ne ha dato prova, guidando come il sette volte campione del mondo che è e completando un sorpasso, sul suo avversario, che i tifosi faticheranno a dimenticare.

Ma Lewis non è stato il vero show man di Interlagos perché, a rubargli la scena, ci ha pensato proprio Toto: sabato dopo la rimonta nella sprint race ha candidamente detto a Hamilton, via team radio, che tutti gli avversari potevano andare "a farsi fott**e". Domenica si è presentato in pista accusando le altre monoposto di irregolarità e dopo lo straordinario sorpasso di Lewis su Max in gara, Toto ha fatto un gesto, a favore di telecamera, che lascia ben pochi dubbi su chi sia davvero il protagonista del weekend brasiliano.

"Il messaggio era per la direzione di gara - ha detto Wolff a Mara Sangiorgio nel corso dell'intervista a Sky Sport Italia - Ho avuta una discussione con loro prima e il messaggio era rivolto a loro. Noi abbiamo preso 25 posizioni di penalità questo fine settimana e abbiamo vinto lo stesso, con tutto contro di noi".